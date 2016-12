Abgasmanipulation bei VW & Co: Antworten auf Ihre Fragen

Was tut Volks­wagen jetzt?

Die Nach­rüstung der Skandal-Autos mit einer vorschrifts­mäßigen Motorsteuerung wird sich wohl noch bis Herbst 2017 hinziehen. Etliche tausend VWs waren bereits Anfang des Jahres in der Werk­statt und erhielten dort neue Software zur Motorsteuerung. Doch der Rück­ruf stockte, nachdem Messungen der Zeitschrift Auto Motor Sport ergaben: Durch das Update stieg der Sprit­verbrauch von zwei VW Amarok 2,0 TDI um 0,5 und 0,7 Liter je Hundert Kilo­meter an, während sich der Stick­oxid-Ausstoß nicht mess­bar verringerte. Erklärung von VW dazu: „Nach dem Software-Update kommt es jedoch (…) zu einer Neukalibrierung der Einspritzventile, die (…) erst nach bis zu 300 Kilo­metern abge­schlossen sein kann. Hier­durch kann es in dieser Phase zu einem Mehr­verbrauch von bis zu 10 Prozent kommen“. So formulierte es der Hersteller in einem Schreiben an die Redak­tion des WDR-Wirt­schafts­magazins „Markt“.

Das Kraft­fahrt-Bundes­amt über­zeugte das offen­bar nicht. Jedenfalls verweigerten die Flens­burger Beamten die Genehmigung für eine Nach­rüstung weiterer Typen. VW besserte darauf­hin nach. Inzwischen hat das Kraft­fahrt-Bundes­amt die Nach­rüstung von zahlreichen Autos mit 2,0-Liter-TDI Motor genehmigt. Es geht um folgende Typen:

- Audi A4

- Audi A5

- Audi A6

- Audi Q5

- Seat Exeo

- VW Caddy

- VW Golf

- VW Passat

- VW Tiguan

Jetzt sind auch die Pläne für die Nach­rüstung von Skandal-Autos mit 1,2 und 1,6 Liter Motor fertig und bereits vom Kraft­fahr­bundes­amt freigegeben. Am aufwendigsten ist die Nach­rüstung der 1,6-Liter-TDI-Motoren. Sie erhalten zusätzlich zum Software-Update einen sogenannten „Strömungs­gleich­richter“. Das ist ein Plastikrohr, das den Luft­strom für die Verbrennung in den Zylindern optimieren soll. Dauer des Einbaus in den Ansaugtrakt und der Umpro­grammierung: Knapp eine Stunde.