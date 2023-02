Es klingt attraktiv: Jeden Monat mehrere Hundert Euro nebenbei verdienen – gerade jetzt, vieles kostet schließ­lich mehr als noch vor einem Jahr. Doch welche Art von Job ist die richtige? Bringt mehr Brutto immer mehr Netto? Ist ein Minijob am besten? Es ist sinn­voll, sich das vorher gut zu über­legen. Im Herbst 2022 und zum Jahres­wechsel hat sich einiges geändert. Wir haben für Arbeitnehmende sowie Rentne­rinnen und Rentner mit verschiedenem Einkommen nachgerechnet: Wie viel Zusatz­verdienst landet nach Abzug von Steuern und Sozial­abgaben tatsäch­lich auf dem Konto? Unsere Ergeb­nisse zeigen, dass ein auf den ersten Blick attraktiver Zusatz­verdienst bei der monatlichen Gehalts­abrechnung und spätestens bei der Steuererklärung zur Enttäuschung werden kann.

Hilfe suchen. Möchten Sie vor Ihrer Entscheidung für einen Job wissen, was je nach Verdienst mit der Steuererklärung auf Sie zukommen kann, wenden Sie sich an einen Steuerberater oder Lohn­steuer­hilfe­ver­ein.

Rechner nutzen. Mit unserem Brutto-Netto-Rechner ermitteln Sie, wie viel ein Zusatz­job Ihnen netto am Monats­ende bringen kann. Kalkulieren Sie aber ein, dass nach der Steuererklärung weitere Forderungen des Finanz­amts möglich sind.

Zeit- und Verdienst­grenzen beachten. Viel Arbeit nebenbei bringt Ihnen nicht immer so viel wie erhofft. Halten Sie Verdienst- und Zeit­grenzen – etwa bei Mini- oder Saison­jobs – ein, kann Ihnen das letzt­lich netto sogar mehr bringen als ein Job mit höherem Brutto­gehalt und längerer Arbeits­zeit.

Minijob: Bis zu 520 Euro im Monat

Immer mehr Berufs­tätige nehmen einen Zweit- oder gar Dritt­job an: Die Bundes­agentur für Arbeit registrierte im Juni 2022 knapp 3,8 Millionen Multijobber. Die meisten kombinieren ihre Haupt­beschäftigung mit einem pauschal versteuerten Minijob.

Seit Oktober 2022 ist es möglich, in so einem Job im Schnitt bis zu 520 Euro im Monat brutto wie netto zu verdienen, vorher waren es 450 Euro. Steuerfreie Zuschläge etwa für Feier­tags- und Nacht­arbeit werden nicht auf diese Grenze ange­rechnet.

Steuern. Für den Verdienst werden zwar pauschal 2 Prozent Lohn­steuer fällig, doch diese über­nimmt häufig der Arbeit­geber. Dann müssen die Jobbenden den Verdienst nicht in ihrer Steuererklärung angeben.

Wenn die Firma auch einen so nied­rigen Verdienst nicht pauschal, sondern nach Steuerklasse beim Finanz­amt abrechnet, ist das anders. Dann müssen Jobbende ihre Zusatz­einkünfte in der Steuererklärung eintragen.

Tipp: Sind Sie noch auf der Suche nach einem Minijob oder in Gesprächen mit einer neuen Firma? Versuchen Sie, die Chefs von der Pauschal­versteuerung zu über­zeugen. Selbst wenn sie die Lohn­steuer dann auf Sie abwälzen, also von Ihrem Verdienst abziehen, ist das in der Regel noch güns­tiger für Sie, als wenn nach Steuerklasse abge­rechnet wird.

Sozial­abgaben. Die Arbeit­geber zahlen die fälligen Beiträge zur Kranken- und Renten­versicherung. Die Minijobber sind verpflichtet, einen Teil der Rentenbeiträge selbst zu über­nehmen. Von dieser Pflicht können sie sich aber befreien lassen.

Tipp: Es kann sich lohnen, wenn Sie selbst Rentenbeiträge zahlen, etwa um Ihre Renten­ansprüche zu steigern. Mehr dazu bietet das Portal Minijob-zentrale.de. Nutzen Sie auch das Beratungsangebot der Rentenversicherung.