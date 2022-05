9-Euro-Ticket Das müssen Sie zum Ticket wissen

Führt ein Zugausfall oder eine Verspätung dazu, dass der Reisende seine Fahrt nicht mehr am selben Tag fortsetzen kann, müssen Eisenbahn­unternehmen Betroffenen nach der europäischen Fahr­gast­rechte­ver­ordnung eine kostenlose Über­nachtungs­möglich­keit anbieten. Stranden Kunden in der Nacht zum Beispiel an kleinen Bahnhöfen, werden sie in vielen Fällen dort kein Bahn­personal mehr antreffen. Dann dürfen Kunden sich selbst ein Hotel suchen. Das müssen sie zunächst selbst bezahlen. Anschließend können sie Erstattung von der Bahn verlangen. Die Erstattung können sie mit dem Fahr­gast­rechte-Formular beantragen. Das Formular bekommen Sie etwa im Reisezentrum am Bahnhof. Sie können es aber auch von der Internetseite der Bahn herunterladen.

Wichtig: Erstattet wird aber nur eine „angemessene“ Unterbringung, also kein Luxushotel. Fahr­gäste sollten daher im Zweifel ein eher güns­tiges Hotel wählen, wenn die Bahn von sich aus nichts angeboten hat. Auch die Kosten einer Beför­derung (etwa mit einem Taxi) vom Bahnhof zum Hotel und zurück sind von der Bahn zu erstatten.

