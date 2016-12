2017: Was sich im neuen Jahr ändert

Beitrags­bemessungs­grenze: Höhere Werte

Zum Jahres­beginn 2017 steigt die Beitrags­bemessungs­grenze in der gesetzlichen Kranken- und Pflege­versicherung auf 4 350 Euro Brutto­gehalt im Monat an. Das bedeutet, dass alle, die mit ihrem Gehalt über der alten Grenze von 4 237,50 Euro liegen, künftig mehr Sozial­abgaben bezahlen. Auch die Grenze für Beiträge zur Renten- und Arbeits­losen­versicherung steigt an.