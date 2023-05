Oft über­zuckert. Nur 24 von 110 Früh­stücks­flocken in unserem großen Kinder­cerealien-Check sind empfehlens­wert. © Adobe Stock

Schoko-Chips, Honig-Pops, Zimt­flakes, Knusper- und Baby-Müslis – das Angebot an Kinder-Cerealien ist riesig. Auf den Packungen machen Comic­figuren wie Bären oder Bienen Kindern Appetit. Aber sind die Produkte auch gesund? Ein Deklarations-Check von 110 Cerealien ergab, dass der Groß­teil über­zuckert ist. Kinder sollten die betroffenen Produkte besser nicht zum Frühstück löffeln. In der Veröffent­lichung erfahren Sie, welche Früh­stücks­flocken in puncto Zucker- oder Fett­gehalt über die Stränge schlagen. Aber Sie finden auch zwei Dutzend Empfehlungen: Cerealien, die getrost ins Schälchen dürfen.

Warum sich der Cerealien-Check für Sie lohnt Check­-Ergeb­nisse Die Stiftung Warentest zeigt, welche Cerealien empfehlens­wert sind und welche nicht. Die Produkte finden Sie in Supermärkten, Discountern, Drogerien und im Biohandel. Im Check vertreten sind Marken wie Kellogg’s, Nestlé, Kölln, Brüggen, Bio-Müslis von Alnatura und dmBio sowie Cerealien für Klein­kinder von Freche Freunde, Frucht­bar und Hipp. 43 Produkte tragen ein Bio-Siegel. Die Preise pro 100 Gramm reichen von rund 30 Cent bis 1,80 Euro. Sieben Typen von Cerealien Die Welt der Cerealien ist vielfältig. Wir haben die 110 Produkte daher in sieben Kategorien unterteilt: Cerealien mit Kakao oder Schokolade, Cerealien mit Zucker und/oder Honig, Zimt-Cerealien, Schokokissen mit Creme­füllung, bunte Ringe (wie Fruit Loops), Knuspermüslis und Müslis sowie Kleinkind­produkte. Zwei Dutzend der 110 Produkte sind eine sinn­volle Wahl. Mithilfe der Filter­funk­tion finden Sie schnell die empfehlens­werten Cerealien und erfahren, wie viel Zucker, Fett und Kalorien pro 100 Gramm enthalten sind. Heft­artikel als PDF Nach dem Frei­schalten erhalten Sie den Heft­artikel aus test 6/23 zum Download.

WHO-Empfehlungen für Kinder­lebens­mittel als Bewertungs­basis Die Stiftung Warentest hat ihre Bewertung an den Nähr­stoff­profil-Modellen der Welt­gesund­heits­organisation WHO für Kinder­lebens­mittel von 2023 ausgerichtet. 100 Gramm Kinder-Früh­stücks-Cerealien sollten danach maximal 12,5 Gramm Zucker und 17 Gramm Fett enthalten. Tipp: Wenn Sie den Artikel kaufen, können Sie nach empfehlens­werten und nicht empfehlens­werten Produkten filtern sowie die Gehalte für Zucker und Fett vergleichen. © Stiftung Warentest / Isabella Galanty

Zuckerfallen schon beim Einkaufen erkennen Wie aber können Eltern schon beim Einkaufen über­mäßig zuckerige und fette Cerealien erkennen? Ganz einfach – mit einem Blick auf die Packungs­angaben. Die Lebens­mittel­informations­ver­ordnung verpflichtet Anbieter, dort Nähr­werte aufzuführen und unter anderem die Gehalte für Zucker und Fett pro 100 Gramm zu nennen. Das ist auch der Ansatz­punkt des Checks: Ernährungs­fachleute der Stiftung Warentest haben die Angaben dokumentiert und bewertet. Dabei fielen gehörige Unterschiede zwischen den Produkten auf. Tipp: Gucken Sie sich beim Kauf von Cerealien die Nähr­wert­angaben auf der Packung an. Es sollten nicht mehr als 12,5 Gramm Zucker und 17 Gramm Fett pro 100 Gramm enthalten sein. Mit unserem Ernährungsrechner können Sie zudem heraus­finden, wie viel Prozent des täglichen Zucker­limits Ihr Kind mit seinen Lieblings-Früh­stücks­flocken ausschöpft.

Warum Cerealien so unterschiedlich sind Das Wort Cerealien leitet sich von Ceres ab, der römischen Göttin des Ackerbaus. Es ist heut­zutage ein Überbegriff für klein­teilige Getreide­produkte, die zum Beispiel mit Milch als Frühstück oder Snack gegessen werden können. Häufige Basis­zutaten sind Weizen, Mais, Reis oder Haferflocken. Die Verarbeitungs­grade unterscheiden sich, ebenso die Zucker­zusätze: Während klassische Müslis oft ein Mix aus puren Flocken mit Trockenfrüchten sind, werden etwa für Honig-Pops Getreidekörner erst erhitzt und nach dem Aufpoppen gesüßt. Corn­flakes­artige Cerealien bestehen aus gewalzten Körnern mit Zuckerkruste. Geformte Cerealien – etwa Bärchen, Kugeln, Kissen – werden aus gemahlenem Getreide hergestellt, das mit weiteren Zutaten unter Druck und Hitze die gewünschte Gestalt annimmt. Zucker ist in der Regel mit von der Partie. Tipp: Lesen Sie auch unsere Tests von Kinderdesserts, Babybrei und Quetschies. Dort erfahren Sie, welche weiteren Lebens­mittel für Kinder empfehlens­wert oder wenig sinn­voll sind.